Şebnem Korur Fincancı’nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasına onama

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Gezi Parkı eylemleri döneminde 15 Haziran 2013 günü sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla dönemin başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı.

ADLİ PARA CEZASI KARARI

Dava, İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme 16 Şubat 2021 günü verdiği kararla Fincancı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

USUL VE YASAYA AYKIRILIK YOK

Karar, Fincancı'nın avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nce incelendi. Daire, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Yerel mahkemenin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığının altını çizen daire, cezayı onadı. Karara itiraz halinde Yargıtay'a temyiz talebi bulunulduğu hatırlatıldı.