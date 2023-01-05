Merdan Yanardağ’ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...

"NASIL BİR AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİZ VAR YA SİZİN?"

Yanardağ, dünya basınının Türk SİHA'ları dilinden düşürmemesi ile ilgili de tepki çeken ifadeler kullandı, "Efendim CNN demiş ki, Türk SİHA'ları oyun değiştirici. Nasıl bir aşağılık kompleksiniz var ya sizin? Al Jazeera demiş, Bayraktar büyük boşluğu doldurdu falan." dedi.

KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI'NDAN 4-5 TANESİ STÜDYOYA SIĞARMIŞ!

Yanardağ, dünyanın konuştuğu Kızılelma, Bayraktar TB-2, AKINCI TİHA için ise, "Bunlar büyük Fantom uçakları gibi görünüyor. Ama öyle bir şey değil. Bu stüdyoya bunlardan 5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi." şeklinde akılalmaz ifadeler kullandı.