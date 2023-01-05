Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı "4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar" | Video
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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın milli savunma sanayisine düşmanlığı bitmek bilmiyor. Daha önce de birçok kez dünyayı kendisine hayran bırakan Bayraktar SİHA'ları hedefe koyan Yanardağ, bu kez akıl tutulması ifadeler kullandı. Yanardağ, insansız savaş uçağı Kızılelma'dan 4-5 tanesinin Tele 1'in küçük stüdyosuna yan yana sığacak ufaklıkta olduğunu öne sürdü. Yanardağ'ın konuya çok hakim edasıyla yaptığı değerlendirmede, TUSAŞ'ı USAŞ olarak dile getirmesi de dikkat çekti.