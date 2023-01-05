Son dakika: Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez

Kapısı çalınmadık kimse bırakmama anlayışıyla devam ediyoruz. AK Parti ile 6'lı masanın derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. Bilhassa gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil, teknolojiden faydalanma konusunda da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.

Yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuştur. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini, insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır.

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"İCRAATLERİMİZE VİZONTELE MUHALEFETİN HAYALLERİ YETİŞEMEZ"

Bu 6'lı masaya kendilerine format atmayı davet ediyorum. Uzay programımızla, yüksek teknolojili nice ürünümüzle bunların zihin dünyasını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Belki bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Herkesin alacağı nasibi kadardır. Sözümüzü milete söylemeye, hizmetimizi millete anlatmaya sunmaya devam edeceğiz.