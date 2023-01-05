Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
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Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.