SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya ’Yönetim’ göndermesi: 6 kaptan bir gemiyi batırır

"ESNAFLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN AYAKTA KALMASINI SAĞLAYACAK TEDBİRLER ALDIK"

Rabbim hepinizden razı olsun. Dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bir KOVİD-19 süreci yaşadık. Yetmedi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bir de enerji krizi eklendi. ABD'den Avrupa'ya herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyonu ile yaşıyor. Türkiye güçlü altyapısı ile bu süreçten kendini pozitif ayrıştırmıştır. Bazı sıkıntılar da yaşadık. Çok büyük mücadele verdik. Esnaflarımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.

"VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE SIKINTILI DÖNEMİ EN AZ KAYIPLA ATLATTIK"

Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. 3-5 bin lira civarında hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, mali sicil affına kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulle tespit edilen esnafı gelir vergisi dışında tutarak beyanname verdirtmedik.