Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 6’lı masaya sert tepki: Önerdikleri model sivil darbedir





CHP'DEN HÂKİM Mİ BULALIM

(İmamoğlu'nun hakaret davası için) "Hâkim değişti" diyorlar. Hâkimi kim değiştirmiş? "Adalet Bakanı" diyorlar. Hayır. Hâkimin görev yeriyle ilgili karar HSK 1. Dairesi'nin. Bizim bir alakamız yok. Kaldı ki İmamoğlu ve avukatları, 'taraflılığı konusunda netiz' diye hâkimi üç defa reddettiler. Ne yapacağız, CHP Genel Merkezi'nden hâkim mi bulacağız? Siyasi yasağın kaynağı Anayasa. Bir yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda yasağı Anayasa koyuyor. Yani hâkimin yazmasına bağlı değil, (İmamoğlu örneğinde) hakarete bağlı olmayıp cezaya bağlı yaptırım olarak Anayasa öngörüyor.