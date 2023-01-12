Rami Kütüphanesi yarın açılıyor

Tarıhi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yüzüyle Başkan Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. İşte dev eserle ilgi detaylar:Modern kütüphanecilik hizmetinin sunulması amacı ile 24 saat açık serbest çalışma ve okuma salonları, bebek ve çocuk bölümü, engelli bölümü, grup ve bireysel çalışma salonları ile kitap ve kitap dışı materyal ve dijital kaynaklar düşünüldü. Amfiler, okuma alanları, sahneler, çocuk oyun alanları, serbest etkinlik bölgesi, ortak çalışma alanları, sergi alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolu tasarlandı.Yerleşke içinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi hizmet birimleri ve depoları, Derleme Müdürlüğü hizmet alanları ile yaşam alanları cami, mescit ve çocuk bakım odası da bulunacak. Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Bilim Kurulu öncülüğünde Atatürk Araştırmaları İhtisas Kütüphanesi ile yazma eserlerin canlı izleme olanaklı onarım şifahane bölümleri yerleşke içinde yar alıyor.220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un en büyüğü olacak kütüphanede 2.5 milyon kitap okurların istifadesine sunulacak. Türkiye'nin tarihini gözler önüne serecek bir 'Şehir Müzesi' olarak hizmete alınacak.Ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 TIR olmak üzere toplam 1240 araçlık otopark da yer alacak. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada "İstanbul'un en büyük kütüphanesinin açılışına muhalefeti de davet ediyoruz" demişti.1757-1774 arasında 3. Mustafa döneminde yapılan kışla, 2. Mahmud tarafından yenilenip Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu buraya yerleşmişti. 1836'da mühendishane öğrencilerinin kullandığı kışla Cumhuriyet döneminde orduya hizmet verdi. 1980'li yılların başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen kışla uzun süre gıda toptancıları tarafından kullanıldı.