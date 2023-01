Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi! Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KESİNTİSİZ KILACAĞIZ

"Evet, Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliği doğru adımlarla kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkacak her işi, her projeyi, her insanımızı, her üreticimizi, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız. Unutmayalım! "Çocuklarınız için endişeniz neredeyse, göreviniz oradadır." Hamdolsun bugün artık, çocuklarımızın hayatlarını etkileyen, iklimi değiştiren bütün parametrelerde proje yapan, üreten bir ülke konumundayız. Bu çerçevede; Meclisimizle birlikte kapsamlı bir İklim Kanunu yapıyoruz. Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik teşvikleri artırıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezini ve Platformunu kuruyoruz."