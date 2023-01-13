Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi! Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak

TEMİZ VE YEŞİL ENERJİ

"Tarımsal üretime uygun olmayan atıl Hazine taşınmazlarımız üzerinde güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapılmasının yolunu açtık. Tam 300 milyon metrekare büyüklüğe sahip bu alanlarda üretilecek temiz ve yeşil enerjinin; ülkemiz için, milletimiz için, ortak evimiz dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla; insanlık tarihinin en müstesna şehri İstanbul'un insanlığa söylediği sözü ve Eyüp Sultan'ın kadim fikrini bir emanet gibi taşıyan herkese, Sürdürülebilirliğin Yüzyılı'nda yapacağı çalışmalar ve ülkemizin yarınlarına sunacağı katkılar için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Zirvemizin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

GELECEĞE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Turkuvaz Medya Grubu ve Inbusiness Dergisi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni"ne hoş geldiniz. Saygıdeğer Hanımefendi, sizin Türkiye'ye ve dünyaya armağan ettiğiniz Sıfır Atık hareketi, 2017'den bugüne, kartopu misali, gönülden gönüle büyüyerek, büyük bir seferberliğe dönüştü. Ve yıllardır ortaya koyduğunuz vizyonla, 30 Mart günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilerek, küresel bir boyut kazandı. Sıfır Atık hareketi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak konusunda hepimize büyük bir ilham kaynağı oldu. Sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğu inancını güçlendirdi. Türkiye Yüzyılına başlarken bu ilhama her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü, bugün çevre dostu politikalar, tüm dünyanın gündeminde. Ancak esas güç, bireyler ve kurumlar olarak alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Saygıdeğer Hanımefendi, Sizin de bir konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi "Sistemler kurabilirsiniz, ama davranışları değiştirmezseniz sistem de işlemez". Hedeflerimize ulaşmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bireylere, şirketlere, kurumlara, kısacası hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün dinlediğimiz bilgilerle, biz de medya olarak yayınlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimizde, sizin başlattığınız bu yeşil dönüşümün takipçisi olacağız. Bu bakış açısıyla, Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül programını başlatıyoruz. Bu bilincin oluşması ve yaygınlaşmasına öncülük eden şirketleri ve çabalarıyla değişim sağlamış kişileri ödüllendirerek, sürdürülebilir bir dünya vizyonunun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve sahiplenmesini amaçlıyoruz.Sözlerime son verirken, toplantımızın gerçekleştirilmesinde bizden hiçbir desteğini esirgemeyen ve bilfiil burada bizleri onurlandıran Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye müteşekkiriz.