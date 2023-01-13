Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi! Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlediği "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Bakan Kurum bir konuşma yaptı.
TURKUVAZ MEDYA GRUBUNA TEŞEKKÜR
Bakan Kurum'un konuşmalarından satır başları:
"Sürdürülebilirliğin Yüzyılı'nda Türkiye'yi istişare ettiğimiz böylesi önemli bir zirveye ev sahipliği yapan Turkuvaz Medya Grubu ve İnbusiness Dergisi'ne şükranlarımı sunuyorum. Jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri; doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmalar dünyayı bekliyor. Bu kötü listenin başında ise iklim krizi, tüm çabalara rağmen halen değişmeden duruyor. İşte ülkemizin her yerinde, aşırı hava olayları nedeniyle yaşadığımız sel, heyelan, kuraklık ve yangınlar… Şiddeti sürekli artan afetlerde canlarımızı, ormanlarımızı, topraklarımızı, sularımızı acı bir şekilde kaybedişimiz…"
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İKLİM KRİİZ NOKTASINDA İNSAN HEM MAĞDUR HEM FAİL
"Objektifi ülkemizden, dünyaya çevirelim! Bugün dünyanın kutuplarında buzullar hızla eriyor. Ülke büyüklüğünde orman yangınları çıkıyor. Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Ne acıdır ki; bugün yerkürenin büyük bölümünde, iklim değişikliğine dair algı; trajikomik bir şekilde sadece 'havaların çok değişmesidir.' Bu yanlış algının acilen terk edilmesi ve bu konunun bir insanlık krizi olduğunun görülmesi, artık olmazsa olmaz bir şarttır. Sadece çevresel bir sorunla değil, bir ekonomi, bir kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. "
"Bugün, bütün dünyanın gıptayla baktığı, ödül vermeye doyamadığı, insanlık tarihinin en büyük çevre seferberliklerinden birini, Sıfır Atığı, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, tüm insanlığa sunuyoruz. Projeye başladığımızda yüzde 13 olan geri dönüşüm oranını yüzde 27'lere çıkardık"
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KESİNTİSİZ KILACAĞIZ
"Evet, Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirliği doğru adımlarla kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkacak her işi, her projeyi, her insanımızı, her üreticimizi, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız. Unutmayalım! "Çocuklarınız için endişeniz neredeyse, göreviniz oradadır." Hamdolsun bugün artık, çocuklarımızın hayatlarını etkileyen, iklimi değiştiren bütün parametrelerde proje yapan, üreten bir ülke konumundayız. Bu çerçevede; Meclisimizle birlikte kapsamlı bir İklim Kanunu yapıyoruz. Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik teşvikleri artırıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezini ve Platformunu kuruyoruz."
ÇEVRE DOSTU ENERJİ KAYNAKLARI VURGUSU
"Kaynak verimliliğini artırıyor, su kaynaklarımızı koruyor, çevre dostu sürdürülebilir ulaşımı teşvik ediyoruz. Yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve Yüzde Yüz Sıfır Atık Hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Tarihimizin şahidi olan ağaçlarımızı, mağaralarımızı, doğal alanlarımızı, en güzel, en el değmemiş halleriyle geleceğe taşıyoruz. Doğal alanlarımızı genişleterek, İnsan, doğa ve çevreyi buluşturan bir anlayışla yaptığımız millet bahçelerimizi fidanlarıyla buluşturuyor, yutak alan kapasitemizi artırıyoruz. Şuan 468 millet bahçesine ulaştık. En büyüğünü İstanbul'a kazandıracağız. Sürdürülebilir mobiliteyi destekliyoruz. Ülkemizin masmavi göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi Seferberliğiyle temizliyoruz. İyi tarım ve yenilenebilir enerji uygulamalarını teşvik ediyoruz. İşte en son aldığımız kararla; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak için tarihi bir adım attık."
TEMİZ VE YEŞİL ENERJİ
"Tarımsal üretime uygun olmayan atıl Hazine taşınmazlarımız üzerinde güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yapılmasının yolunu açtık. Tam 300 milyon metrekare büyüklüğe sahip bu alanlarda üretilecek temiz ve yeşil enerjinin; ülkemiz için, milletimiz için, ortak evimiz dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla; insanlık tarihinin en müstesna şehri İstanbul'un insanlığa söylediği sözü ve Eyüp Sultan'ın kadim fikrini bir emanet gibi taşıyan herkese, Sürdürülebilirliğin Yüzyılı'nda yapacağı çalışmalar ve ülkemizin yarınlarına sunacağı katkılar için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Zirvemizin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."
GELECEĞE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR
Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Turkuvaz Medya Grubu ve Inbusiness Dergisi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni"ne hoş geldiniz. Saygıdeğer Hanımefendi, sizin Türkiye'ye ve dünyaya armağan ettiğiniz Sıfır Atık hareketi, 2017'den bugüne, kartopu misali, gönülden gönüle büyüyerek, büyük bir seferberliğe dönüştü. Ve yıllardır ortaya koyduğunuz vizyonla, 30 Mart günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilerek, küresel bir boyut kazandı. Sıfır Atık hareketi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak konusunda hepimize büyük bir ilham kaynağı oldu. Sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğu inancını güçlendirdi. Türkiye Yüzyılına başlarken bu ilhama her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü, bugün çevre dostu politikalar, tüm dünyanın gündeminde. Ancak esas güç, bireyler ve kurumlar olarak alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Saygıdeğer Hanımefendi, Sizin de bir konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi "Sistemler kurabilirsiniz, ama davranışları değiştirmezseniz sistem de işlemez". Hedeflerimize ulaşmak ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bireylere, şirketlere, kurumlara, kısacası hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün dinlediğimiz bilgilerle, biz de medya olarak yayınlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimizde, sizin başlattığınız bu yeşil dönüşümün takipçisi olacağız. Bu bakış açısıyla, Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül programını başlatıyoruz. Bu bilincin oluşması ve yaygınlaşmasına öncülük eden şirketleri ve çabalarıyla değişim sağlamış kişileri ödüllendirerek, sürdürülebilir bir dünya vizyonunun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve sahiplenmesini amaçlıyoruz.Sözlerime son verirken, toplantımızın gerçekleştirilmesinde bizden hiçbir desteğini esirgemeyen ve bilfiil burada bizleri onurlandıran Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye müteşekkiriz.