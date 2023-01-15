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Giriş Tarihi: 15.1.2023 19:47

İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temel atma törenlerine katılmak için İzmir'e gitti. Bayraklı ilçesindeki törene katılan Kılıçdaroğlu haklarını alamadıklarını ifade eden Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu ile karşı karşıya kaldı. İşçilerle ve Kılıçdaroğlu'nun korumaları arasında arbede yaşandı.

İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programı kapsamında, bir dizi temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, kentte CHP'li Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu ile karşılaştı.

İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede

Tören alanına gelen bir grup Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL A.Ş. çalışanı, zam talebiyle eylem yaptı. "İşçiler açken başkanlara huzur yok" sloganı atan işçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi.

Koruma polislerinin izin vermemesi üzerine, işçilerle korumalar arasında kısa süreli arbede yaşandı. İşçilerle görüşmeyen Kılıçdaroğlu, tören alanından ayrıldı.

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İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede
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