CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programı kapsamında, bir dizi temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, kentte CHP'li Çiğli Belediyesi çalışanlarının protestosu ile karşılaştı.

İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede

Tören alanına gelen bir grup Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL A.Ş. çalışanı, zam talebiyle eylem yaptı. "İşçiler açken başkanlara huzur yok" sloganı atan işçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi.