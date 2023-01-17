Son dakika... Fuat Oktay: Kıbrıs Türkü kardeşlerimize elektrik temini projesini başlatıyoruz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(KKTC vatandaşları) Türkiye'deki sağlık sisteminden Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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