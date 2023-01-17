Son dakika... Fuat Oktay: Kıbrıs Türkü kardeşlerimize elektrik temini projesini başlatıyoruz | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan Oktay, "Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz." dedi.
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