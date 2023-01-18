Başkent’te terör operasyonu: 9 gözaltı

Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları bilgileri elde edilen yabancı uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video

7 DEAŞ'LI YAKALANDI

Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler, firarilerin yakalanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edilmeleri planlanıyor.

2 PKK'LI GÖZALTINA ALINDI

Ankara TEM Şube Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda; terör örgütünün sözde alan yapılanmalarında faaliyet gösteren 2 kişiyi tespit etmesinin ardından düzenlenen eşzamanlı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel not, propaganda içerikli yasak yayınlar, çok sayıda dijital materyaller ile cep telefonuna el konuldu.