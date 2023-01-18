CHP’li başkandan akıl almaz sözler! Muhafazakar seçmene zemzem, sol seçmene rakı

İzmir'de sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 7.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab'ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

RAKI ISMARLAYIN, ZEMZEM ISMARLAYIN

CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın geçtiğimiz günlerde partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti. Başkan Karakayalı, "Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Cebinize para mı alacaksınız. 15 tane çay mı ısmarlayacaksınız. 1.5 pide mi ısmarlayacaksınız. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Hep beraber top yekün çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu işi başaracağız. O kadar önemsiyoruz ki bizim en az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor" dedi.

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SEÇMENİN İRADESİNİ YOK SAYDI

Karakayalı'nın herkesi rahatsız eden konuşması kendi seçmenini ile kendisinden olmayan insanları nasıl ayrıştırdığını, iradelerini nasıl yok saydığını gözler önüne serdi. İnsanların oyunu çay, rakı ve zemzem ısmarlayarak alabileceğini düşünen Karakayalı'nın toplantıda kaydedilen konuşması her kesimden insanın tepkisine neden oldu.