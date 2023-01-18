CHP’li başkandan akıl almaz sözler! "Muhafazakar seçmene zemzem, sol seçmene rakı" | Video
İzmir’de daha önce peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakeret ettiği gerekçesiyle 7.5 ay hapis cezasına çarptırılan CHP’li Kemalpaşa Belediyesi Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği toplantıda söylediği sözler büyük tepki çekti. Başkan Karakayalı, “Herkesin karşı taraftan bir kişiyi ikna etmesi lazım. Rakı mı ısmarlayacaksınız. Zemzem suyu mu ısmarlayacaksanız. Ne yaparsanız yapın. Bu işi başaracağız. En az 10-15 puan fark atmamız gerekiyor” dedi.
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