İşte ihanet şebekesinin Avrupa’daki beyni

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa yapılanmasına yönelik ifşalarına devam ediyor. Önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin ve Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk'ü bulmuştu. SABAH Özel İstihbarat Birimleri bu sefer, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Abdullah Aymaz'ın örgütün Avrupa sorumlusuyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Pensilvanya'ya kaçmasından sonra yetkilerini devrettiği Ercan Karakoyun'u Brandenburg Eyaleti'ne bağlı Havelland Bölgesi Dallgow Döberitz şehrinde saklandığı ininde buldu.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ, Almanya'yı merkez üs olarak belirledi. Binlerce FETÖ mensubu Almanya'ya iltica talebinde bulundu. Örgütün Avrupa'daki tüm siyasi, finans ve eğitim işlerini yürüten Karakoyun, yaklaşık 5 bin firari Fetullahçıya Almanya'da oturum ve siyasi mülteci hakkının verilmesini bizzat sağlayan isim olarak örgütte önemli bir rol oynuyor. Karakoyun, Alman devleti tarafından iltica başvurularının ele alındığı komisyonda yer verilen bir isim olarak dikkat çekiyor.Türkiye'den yasa dışı yollarla firar eden örgüt mensupları, FETÖ'ye ait Diyalog ve Eğitim Vakfı'nın desteğiyle önce güvenli evlere yerleştirilirken, daha sonra da firari isimlere vakfın anlaşmalı olduğu içinde avukatların bulunduğu özel bir ekip tarafından Alman makamlarına yapılacak siyasi iltica taleplerine tercümanlık ve hukuki destek veriliyor. Alman Friedrich-Ebert-Vakfı bursuyla Dortmund Üniversitesi'nde Kentsel Sosyoloji Mekânsal Planlama Bölümü'nü okuyup mezun olan Almanya doğumlu Ercan Karakoyun, Alman devletiyle stratejik ilişkiler kurdu. FETÖ'nün Almanya legal örgütlenmesi için başlattığı faaliyetlerden biri ise Berlin'in en lüks merkezi Mitte'de Kasım 2013'te Diyalog ve Eğitim Vakfı (Stiftung Dialog und Bildung Behrenstrasse 29 adresinde) kâr amacı gütmeyen vakıf adı altında vergiden muaf şekilde kuruldu. Kültürlerarası Diyalog Forumu (FID) eV Berlin'in kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığını da yapan Karakoyun, Avrupa'da yaşayan Müslüman gençliği kandırmaya yönelik sözde ılımlı İslam adı altında üç tek tanrılı din için ortak cami projesi olan House of One'ın kurucu ortağı ve Mütevelli Heyeti üyeliği yapıyor.İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde gri kategoride bulunan Karakoyun'un Ocak 2017'de Herder Verlag Yayıncılık tarafından yayımlanan "Gülen Hareketi- O ne istiyor! (Die Gülen Bewegung- Was sie ist, was sie will) isimli kitabın da yazarı. Bu kitap üzerinden örgütün sözde ılımlı İslam propagandası ile Alman kamuoyunu yanıltmayı amaçlamıştı.Almanya, örgütün sözde TSK yapılanması sorumlusu firari Adil Öksüz, kumpas savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi önemli isimleri vermezken, Türkiye, Ercan Karakoyun'u 2020 yılında FETÖ'nün Almanya'daki en üst düzeydeki yöneticisi olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'nca Almanya Adalet Bakanlığı'ndan iadesini istemişti. Ancak Alman Devleti, Almanya Schwerte 1980 doğumlu Karakoyun'un Alman vatandaşlığı olmasından dolayı iadesinin mümkün olamayacağını belirterek iadesine ret kararı verdi.Almanya'da izini sürdüğümüz Karakoyun, Dallgow Döberitz'de yaklaşık 1 dönüm arsa üzerine kurulu 1.5 milyon Euro'luk lüks villada yaşamını sürdürüyor. Karakoyun'un 3 lüks aracı var. Araçlardan biri 2 milyon TL değerinde 2022 Aralık çıkışlı yüzde yüz elektrikli lüks bir marka.Ercan Karakoyun'un resmi kayıtlara göre merkezi Promenade 18 D-14624 Dallgow Döberitz adresinde bulunan BİDef eğitim kurumunun da resmi sahibi. Karakoyun, Prenzlauer Promenade 47 Berlin adresinde şubesi bulunan Kita Peace Kids (Barış Çocukları Yuvası) adlı anaokullarının da sahibi. Zaman zaman bu okulları denetime çıkan Karakoyun, tüm Berlin'de şubeler açma planı yapıyor.Karakoyun, SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e 23 Ekim 2022'de Frankfurt Kitap Fuarı'nda görevi esnasında saldırıp elinden zorla telefonu alarak yaralanmasına neden olmuştu. İsmail Erel hastaneye başvurarak 4 hafta iş göremez raporu almış, sonrasında Alman polisine giderek Karakoyun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Karakoyun'un Alman kamuoyu ve bazı lobilerin gözünü boyama ve sempati kazanma arzusu da dikkatten kaçmıyor. Firari FETÖ'cü 2 Haziran 2016´da Federal Meclis'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını kabul eden kararının ardından Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir´i ziyaret etmesi ve bunu sosyal medyada paylaşması dikkat çekmişti.