Terör elebaşı Mustafa Karasu: AK Parti ve MHP’yi yıkamazsak bizi yok edecekler!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı, "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır." dedi. Karasu, AK Parti-MHP ittifakını yenmeleri gerektiğini belirterek, "Yoksa bizi yok edecekler" diye konuştu.
"İMAMOĞLU'NA YAPILAN HDP'YE YAPILMIŞTIR"
Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir.
PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na destek | Video
Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.
"AK PARTİ VE MHP'Yİ YIKAMAZSAK BİZİ YOK EDECEKLER"
Karasu, "Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi." diye konuştu.