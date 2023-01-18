Terör elebaşı Mustafa Karasu: AK Parti ve MHP’yi yıkamazsak bizi yok edecekler!

"İMAMOĞLU'NA YAPILAN HDP'YE YAPILMIŞTIR"

Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir.

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Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.