PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na destek | Video
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. Örgütün yayın organında konuşan Karasu, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak 'ahmak' ifadesini kullanması üzerine yargılanmasına tepki gösterdi. PKK'lı Karasu, "Süleyman Soylu'ya demişse ne olmuş yani. İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmıştır" dedi.
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