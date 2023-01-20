SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli’den ’2023 seçimleri’ mesajı: Beklenen tarihi işaret etti!

"YURDUMUZUN HER KÖŞESİNDE İCRA EDECEĞİZ"

Parti olarak, mümkün mertebe, yetişebildiğimiz kadar, hava şartlarıyla hayatın olağan akışı elverdiği sürece "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru" temasıyla açık hava toplantılarımızı kararlılık ve seferberlik ruhuyla, üstelik yurdumuzun her köşesinde icra ve ifa edeceğiz.

Bu vatan benim, bu bayrak benim, bu millet benim diyen alnı ak, kalbi pak, vicdanı temiz her vatandaşımızdan, ülkemin her yöresinde varlık mücadelesi veren insanlarımızdan Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne omuz vermek adına 100 oyu sandığa taşımalarını rica ediyorum.

Cumhur İttifakı'na verilen her oy Türk ve Türkiye Yüzyılına destek, zalimlere tepki, teröristlere ceza, huzura davet, bereket ve güvenliğe çağrıdır. Nihayetinde ve nitekim 2023 seçimlerinde kullanacağımız ana sloganla sesleniyorum: "AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE."