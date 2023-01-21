Başkan Erdoğan Bursa’da temeli atacak: Bursa’nın batı ulaşım hattı rahatlayacak

Binlerce Bursalının uzun yıllardır bekledikleri projede ilk kazma bugün vuruluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla temelini atacağı projede, metro hattı 2 durak daha batıya doğru uzatılıyor. Vatandaşların son durak olan Üniversite durağına kadar gitmelerine gerek kalmayacak. 2 durak daha eklenerek Görükle Mahallesine kadar uzanacak olan metro hattı, bölgedeki vatandaşların raylı sistem ulaşımını daha da kolaylaştıracak.

BURSA RAYLI SİSTEMLERLE ÖRÜLÜYOR

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılacak olan 3,5 kilometre hat uzunluğunda ve iki istasyonlu Üniversite-Görükle uzatması, temel atma töreniyle başlayacak. Diğer yandan yaklaşık 5 kilometrelik Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi hattındaki çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Bu sayede Bursa'nın raylı sistem ağına toplamda 8,5 kilometre uzunluğunda metro hattı ve 6 yeni istasyon daha ilave edilmiş olacak.