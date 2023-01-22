Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete açılıyor. Başkan Erdoğan, Kağıthane Yeni Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.
Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı LKağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşaasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamımştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inece kmetro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalaırmız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış oalacağız.
Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor.
Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar.
Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz."
SAYILI ÜLKEDE KULLANILAN SİSTEM YERLİ OLARAK TASARLANDI
Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen akıllı tünel konseptiyle yapılan İstanbul Havalimanı Metro Hattı, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek.
Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve milli hamlenin bir başka örneğini teşkil edecek. Hatta yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak. Mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunulacak araçlarda ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak.
İLKLERİN VE ENLERİN PROJESİ
200'den fazla mühendis ve teknisyen tarafından hayata geçirilen metro hattında, saatte 120 kilometre hızla ulaşım imkanı sunulacak. Diğer metro hatlarında hız ortalama 35, azami ise 80 kilometre hıza ulaşılabiliyor.
HIZLI TREN KONFORUNDA SÜRÜŞ
Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkânı sunan prekast panel kullanıldı.
Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.
Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor.
DİKKAT ÇEKEN UÇAK TASARIMI
Metro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.
AÇILACAK OLAN KISIM
Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:
Kâğıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
Terminal 2
Kargo Terminali
İstanbul Havalimanı
Açılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.
ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİ KISIM
Gayrettepe İstasyonu (3.5 km)
Bu istasyonun açılmasıyla İstanbul Havalimanı Metro Hattı Gayrettepe istasyonundan Zincirlikuyu metrobüsü ile entegre edilecek.
Bu kısmın açılmasıyla İstanbul Havalimanı Metro Hattı günlük 200 bin yolcuya daha hizmet edecek.
SEYAHAT SÜRELERİ
69 kilometrelik İstanbul Havalimanın Metro Hattının 800 bin yolcuya hizmet edecek 37.5 kilometrelik birinci etabı toplamda 9 istasyondan oluşuyor.
2016'da ihalesi yapılan ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı güzergâhında 16 istasyondan oluşan hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki etapta inşa edilmektedir.
İkinci etabının tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı metro hattı 16 istasyona ulaşacak: