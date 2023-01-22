Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete açılıyor. Başkan Erdoğan, Kağıthane Yeni Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı LKağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşaasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamımştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inece kmetro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalaırmız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış oalacağız.

Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor.

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar.

Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz."

SAYILI ÜLKEDE KULLANILAN SİSTEM YERLİ OLARAK TASARLANDI

Dünya metrolarında ilk defa hayata geçirilen akıllı tünel konseptiyle yapılan İstanbul Havalimanı Metro Hattı, yangın güvenliği teknolojisi ile donatıldı.

İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda ASELSAN tarafından ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkânlarla hayata geçirilecek.