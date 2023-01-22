Başkan Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Yeni Meydanı’nda düzenlenen Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in "sürücüsüz metro" karşısında yaşadığı büyük şaşkınlığı eleştiren Başkan Erdoğan, "10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Ama bunların haberi yok." dedi. Başkan Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun bir ay ücretsiz olacağının müjdesini de verdi.
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