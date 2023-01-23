Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi, Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği dış politikadaki başarılı adımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prodi, başkent Roma'da düzenlenen "Diplomasinin silahları" konulu konferansta, Rusya Ukrayna savaşında Avrupa Birliği'nin tutumunu değerlendirdi.
Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var | Video
ESKİ İTALYA BAŞBAKANI ROMANO PRODİ A HABER'E KONUŞTU
Konferansın ardından A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulundu.
Geçmişte Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı da yapmış olan Prodi, Rusya Ukrayna savaşının bir yıldır devam ettiğini hatırlattı. Buna rağmen diplomatik olarak hiçbir ilerleme sağlanamadığını belirtti.
İtalyan siyasetçi, Rusya ve Ukrayna'yı şu ana kadar müzakere için masaya oturtabilen ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bağımsız dış politika yürüttüğünün altını çizdi.
"HİÇBİR AVRUPA ÜLKESİ TÜRKİYE GİBİ HAREKET EDEMİYOR"
Prodi, "Türkiye çok uzun süredir kendi bölgesinde tam serbest şekilde hareket edebilen bir ülke. Bu bakımdan çok güçlü. Türkiye uzun zamandır bölgesel bir güç olma özelliğini kullanıyor. Hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye gibi hareket edemiyor, edemez de. " ifadelerini kullandı.
"ÇOK GÜÇLÜ BAĞIMSIZ BİR DURUŞU VAR"
Eski İtalya Başbakanı Prodi, Türkiye'nin bölgede önemli roller üstlendiğini vurguladı. Konum ve gücü sayesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlayabileceğini söyleyen Prodi şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin çok güçlü bağımsız bir duruşu var. Türkiye sahip olduğu konum ve gücü sayesinde tahıl anlaşmasını yapmayı başardıysa bölgede barışın sağlanması için de bunu yapabilir. Bu aşamada yapılacak her türlü önemli girişim çok önemli ve tabi ki Türkiye bu konuda rol oynayabilir.
Romano Prodi, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının göründüğü kadar önemli olmadığını savundu, meselenin siyasi anlamda çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.