Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var | Video

ESKİ İTALYA BAŞBAKANI ROMANO PRODİ A HABER'E KONUŞTU

Konferansın ardından A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'ya özel açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı da yapmış olan Prodi, Rusya Ukrayna savaşının bir yıldır devam ettiğini hatırlattı. Buna rağmen diplomatik olarak hiçbir ilerleme sağlanamadığını belirtti.

İtalyan siyasetçi, Rusya ve Ukrayna'yı şu ana kadar müzakere için masaya oturtabilen ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bağımsız dış politika yürüttüğünün altını çizdi.