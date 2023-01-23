Kuran-ı Kerim’e yapılan alçak saldırı Türkiye’yi ayağa kaldıdı! Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek





TÜGVA'nın yurt genelinde 'Dimdik Meydanlardayız!' mesajıyla yaptığı çağrısı sonrası vakıf üyesi bir grup Hicr Suresi 9'uncu ayetten "Şüphesiz ki O zikri Biz İndirdik Biz. Onun Koruyucusu da Elbette Biziz" mealinin yazılı olduğu siyah çelen ki İsveç Başkonsolosluğu'nun kapısına bıraktı. TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda "Terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki Türkiye size asla geçit vermeyecek. Bu Haçlı zihniyetiyle mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.