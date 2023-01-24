Son dakika: Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turizmde 2022 verileri ve 2023 hedeflerine yönelik soru üzerine Ersoy, yoğun bir tanıtım süreci yürüttüklerini, Türkiye'nin, dünyada en iyi tanıtım yapan ülke konumunda olduğunu, tanıtımların sadece Avrupa'da değil birçok pazarda sürdüğünü de dile getirdi.