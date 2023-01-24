Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız
Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:55 Son Güncelleme: 24.1.2023 12:06

Son dakika: Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'ye ait turizm verilerini 31 Ocak'ta İstanbul'da yapacakları toplantıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını, bu toplantıda 2023-2028 turizm stratejilerini de açıklayacaklarını bildirdi.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Son dakika: Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız

Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turizmde 2022 verileri ve 2023 hedeflerine yönelik soru üzerine Ersoy, yoğun bir tanıtım süreci yürüttüklerini, Türkiye'nin, dünyada en iyi tanıtım yapan ülke konumunda olduğunu, tanıtımların sadece Avrupa'da değil birçok pazarda sürdüğünü de dile getirdi.

5 YILLIK STRATEJİYİ AÇIKLAYACAĞIZ

Ersoy, 2022'ye ait turizm verilerini, gerçekleşen hedefleri ve yeni hedeflerini kapsamlı bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Toplantıyı 31 Ocak'ta İstanbul'da yapıyoruz. Bu toplantıda 2023-2028 stratejimizi de açıklayacağız, sonraki yıl neler yapacağız bunları anlatacağız" dedi.

HEDEF 56 MİLYAR DOLAR GELİR

Turizmde 2023 hedeflerinin 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir olduğunu dile getiren Ersoy, toplantıda bu hedeflere nasıl ulaşacaklarına ilişkin yol haritasını paylaşacaklarını kaydetti.

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Son dakika: Bakan Ersoy o tarihi işaret etti: 2023-2028 turizm stratejileri açıklayacağız
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