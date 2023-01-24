SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar

"KÜLTÜR-SANAT CAMİAMIZI ESİR ALAN MAHALLE BASKISINI REDDEDİYORUZ"

Hükümet olarak son 20 yıldır çok önemli adımlar attık. Bu topraklarda neşet eden ve bize ait olan ne varsa, her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli ve başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Rami Kışlası'nı kültür merkezine dönüştürdük.

Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.