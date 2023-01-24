SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi CSO Salonu'nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sanata ve sanatçıya saygı göstermek lafla değil, bizlere emanet ettikleri mirasa sahip çıkmakla olur. Bu ödüller gençlerimizi teşvik etme yanında sahip olduğumuz kıymetlerin tanınması açısından önemli.
Bir toplum kültür-sanat alanındaki zenginliği, derinliği kadar güçlüdür. Savunmada, ekonomide elde edilen kazanımların kalıcılığı kültür ve sanata bağlıdır. Kültür ve sanatı yeterince gelişmemiş toplumlar askeri ve ekonomik bakımdan ileri olsalar bile adeta saman alevi gibi kısa sürede sönüp giderler.
"KÜLTÜR-SANAT CAMİAMIZI ESİR ALAN MAHALLE BASKISINI REDDEDİYORUZ"
Hükümet olarak son 20 yıldır çok önemli adımlar attık. Bu topraklarda neşet eden ve bize ait olan ne varsa, her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli ve başarıyı desteklemenin çabası içerisindeyiz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.
Rami Kışlası'nı kültür merkezine dönüştürdük.
Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.