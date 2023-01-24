SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi CSO Salonu’nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz." dedi.
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