Dilara Gül’ün öldüğü ‘scooter’ kazası davasına rapor eklendi

GENÇ KIZ KUSURLU ÇIKTI

İki celse önce Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verilmişti. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan raporun dosyaya eklendiği görüldü. Raporda, Dilara Gül'ün idaresindeki scooter ile sağ şeritte seyir halindeyken trafik ışıkları sarı yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerif değiştirdiği ve sebeple kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kaydedildi.

ŞOFÖR TALİ KUSURLU BULUNDU

Raporda Hakan Akçelik'in kendi istikametinde sarı ışık yandığı sırada hızını azaltmayarak seyrine devam ettiği bu sebeple tali kusurlu olduğu anlatıldı. Dilara Gül'ün avukatı raporu kabul etmediklerini beyan etti. Sanık avukatı ise raporun bir kısmını kabul ettiklerini, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin mahkemenin takdirine bıraktıklarını ve müvekkilinin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

DOSYA ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, dosyanın kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.