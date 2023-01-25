Dilara Gül’ün öldüğü ‘scooter’ kazası davasına rapor eklendi

12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde 'Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım' demişti. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtilmişti. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
GENÇ KIZ KUSURLU ÇIKTI
İki celse önce Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verilmişti. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan raporun dosyaya eklendiği görüldü. Raporda, Dilara Gül'ün idaresindeki scooter ile sağ şeritte seyir halindeyken trafik ışıkları sarı yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerif değiştirdiği ve sebeple kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kaydedildi.
ŞOFÖR TALİ KUSURLU BULUNDU
Raporda Hakan Akçelik'in kendi istikametinde sarı ışık yandığı sırada hızını azaltmayarak seyrine devam ettiği bu sebeple tali kusurlu olduğu anlatıldı. Dilara Gül'ün avukatı raporu kabul etmediklerini beyan etti. Sanık avukatı ise raporun bir kısmını kabul ettiklerini, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesinin mahkemenin takdirine bıraktıklarını ve müvekkilinin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
DOSYA ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Mahkeme, dosyanın kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.