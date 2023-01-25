Kılıçdaroğlu’na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma

İŞÇİLER GÜMRÜKÇÜ'YÜ SORUMLU TUTMUŞTU

Görevden almalara tepki gösteren işçiler ise belediye önünde basın açıklaması yapıp yaşananlardan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü sorumlu tutmuşlardı. Gümrükçü'nün eylemden haberdar olduğu için alana ve daha sonra yapılan etkinliğe gelmediğini iddia eden işçiler Gümrükçü'yü seçildiği günden bu yana işçiye üstten bakmakla suçlamışlardı.