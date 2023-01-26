Böyle deşifre edildi! İşte terörün finans kaynağı: Suriye’nin petrolünü PKK satıyor

Son dakika haberi... İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda yer alan petrol ve doğal gaz sahalarında işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor'daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor.

Bu iş için faaliyet gösteren PKK/YPG'ye bağlı "Cezire Petrol Şirketi"ne, petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket bağlı bulunuyor.