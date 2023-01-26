Halk TV’de ’Kılıçdaroğlu’ operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı

"YARAR GETİRSİN DEDİĞİMİZ ELEŞTİRİLER ZARAR GETİRİYOR"

Ayrılık sonrası Levent Gültekin bir açıklama yaptı. Gültekin, "Daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Sevgili arkadaşlar, Hem Murat'ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv'ye hem de size çok teşekkür ederim. Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur." dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ANLADIKLARI BU!

CHP, sık sık iktidarı basın özgürlüğü konusunda eleştiriyor. Daha özgür bir Türkiye vaadini sunan CHP'nin kendisine yönelen her eleştiride, birilerinin işine son vermesi ya da linç ettirmesi dikkat çekiyor. Son yaşanan olay, 'Basın özgürlüğünden anladıkları bu.' dedirtiyor.