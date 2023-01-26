Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı | Video

Son dakika haberine göre; CHP'li gazeteciler Levent Gültekin ve Murat Sabuncu ile yollar ayrıldı. Gültekin canlı yayında, "Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi, iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız. Genel başkan yardımcılarına da iletildi bu." ifadelerini kullanmıştı. İki ismin biletinin bu sözler nedeniyle kesildiği öğrenildi.