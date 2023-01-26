Münbiç esnafı, silahlı kadrosu için çocukları alıkoyan PKK/YPG’yi protesto etti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, işgalinde tuttuğu Münbiç ilçesinde son 2 günde en az 30 çocuğu alıkoydu.

Terör örgütünün alıkoyduğu veya kaçırdığı çocukları zorla silahlı kadrosuna katmasına karşı çıkan Münbiç esnafı, ilçe merkezinde kepenk indirerek örgüte tepki gösterdi.

Yüzde 99'u Arap olan Münbiç halkı, daha önceki yıllarda da PKK/YPG'yi ve uygulamalarını protesto etmişti.

PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde kız ve erkek çocuklarını alıkoyarak ya da kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katıyor.

MUTABAKATLARA RAĞMEN MÜNBİÇ, ÖRGÜTÜN İŞGALİNDE

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'li teröristlerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK/YPG, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.