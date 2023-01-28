Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor

Projenin hizmete açılmasıyla İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak.

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek.