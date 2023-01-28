Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Honaz Tüneli ve Çevre Yolu'nun açılışını yapacak. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu seyahat süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirecek. Peki bu tünelle birlikte sürücülere ne gibi kolaylıklar sağlanacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. .