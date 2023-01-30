Dev proje Mayısta açılıyor

Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından kurulduğu günden bu yana geçen 128 yılda ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze, İstanbul Arnavutköy'deki 150 bin metrekarelik alanda inşa çalışmaları devam eden Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri ile geleceğe hazırlanıyor. Temeli geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan dev projeyle ilgili SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 9 aydır süren hummalı çalışma sonucu projenin kaba inşaatının tamamlandığını ve projenin mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılacağı müjdesini verdi. Projenin son haline ilişkin ilk görüntüleri de SABAH'la paylaşan Cebeci, projenin yatay, yavaş ve yaşanılabilir şehir anlayışıyla tasarlandığını ifade ederek, "Çevre dostu bu projenin kapasitesi çok büyük. Sosyal Hizmet Şehri'nde tek, çift ve üç ve dört kişilik odalar mevcut ve bin 300 kişi kalabilecek. Ortak paydası olan insanları bir araya koyacağız. Burası bir yaşam merkezi de olacak. Şehirde dolaşım elektrikli araçlarla sağlanacak. Darülaceze'nin kültürünü devam ettirebilmek için camii, kilise ve havra aynı bahçede. Bu şehirde medeniyet, kültür ve insanlık noktasında önemli bir hizmet sunmalıyız ki insanlık bu dedirtmeliyiz! Buradaki hizmet dünyaya örnek olacak" diye konuştu.Şehrin dünyada benzeri olmadığını belirten Cebeci, "Proje kendi alanında dünyada bir numara ve tek. Bu büyüklükte, kalitede ve bu kapasitede dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir proje yok. Şehir, Darülaceze'nin altı katına yakın. İnşaatın yaklaşık maliyeti 3 milyar lira. Yani 150 milyon doların üzerinde. Bu şehir girişinden itibaren şefkat duygusuyla insanları kucaklayacak. Anadolu yakasına da yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın büyük desteği olmasa, halktan toplanan paralarla bu proje 10 yılda bitmezdi" dedi.Bir yaşam merkezi olarak tasarlanan projede yer alan imkanlar ve sosyal donatı alanlarından bazıları şöyle:Projenin meydanında köy kahvesi ve restoranı bulunuyor.Yürüyüş parkuru ve bisiklet yolunu kullanarak tüm şehir gezilebiliyor.Hobi bahçelerinde üretim yapılabilecek.Toplam 16 blokta bin 300 kişi kalabiliyor.Konaklama birimleri dışında rehabilitasyon ve sosyal merkezleri var.Tek, çift ve üç ve dört kişilik odalar mevcut.Fizyoterapi, fitness ve spa merkezi bulunuyor.Şehirde poliklinik de var.Baza katında birim girişlerinde restoran, ana mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar mevcut.250 araçlık kapalı otopark, 400 araçlık açık otopark bulunuyor.Toplam 16 blokta bin 300 kişi kapasiteli dev şehirde, Bağışçı Birimi, Sağlıklı Kadın ve Erkek Birimi, Yatağa Bağımlı Kadın ve Erkek Birimi, Alzheimer ve Demans Birimi, Çocuk Yuvası, Poliklinik, Rehabilitasyon ve Sosyal Merkez, İş Atölyeleri ve Kurban Kesim Alanı, İdari Binalar, Konferans Merkezi bulunuyor. Şehrin sakinleri ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyaç karşılanacak.