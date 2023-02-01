Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla çareyi başka yerlerde değil, hep burada aradık. Yeni yönetim sistemimizle, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin tanımını belirtip, bu sürecin en sağlıklı şekilde yürüyecek sistemi zaten kurduk. Sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonu da yine Meclis'imizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır.

"NİCE BADİREYİ MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE ATLATTIK"

Bundan 20 yıl önce milletimize ne söz verdiyse Rabbim hepsini yerine getirebilmeyi nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan onca krize rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri atmadık.

Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken 2023 hedeflerimize de, önümüzde çıkartılan engellere rağmen büyük ölçüde ulaştık .Başka bir ülkenin başına gelse ya da ülkemizde başka döneme denk gelse çok büyük yıkımlara yol açacak nice badireyi milletimizin desteğiyle atlattık.

AK Parti ülkemize ve milletimize işte bu özgüveni ve zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yürüyüşü öyle hızlı oldu ki muhalefet bile gerisinde kaldı. Önceki gün 6 parti güya aylarca çalışıp hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. Böyle bir metin hazırlanınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan "Bay bay Kemal" | Video

6'LI MASANIN ORTAK MUTABAKAT METNİ

Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan bazı şeyleri ihmal etmiş hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz. Karşımızda cumhurbaşkanı adayı beklemekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bu masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına pek de ihmal vermiyoruz. Bir bakalım dedik ne yapmışlar diye keşke bakmaz olaydık. Bu partiye umut bağlayanlar arasına çok üzüldük.

MUHALEFETE MUTABAKAT ELEŞTİRİSİ

Muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır. Bunlar bırakın yeni projeler yormayı, ülkede ne yapılıp ne edildiğine bakmamışlar. Baksalar vaat ettiklerinin fazlasının da yapılmış, ya da yapılmakta olduğunu görürlerdir. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş.

3-4 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi... Siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları vaatleri ortaya yazmazlardı. Açıkladıkları metinde güya herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Genel Kurmay Başkanlığına ve MİT başkanlığına saldırarak bu kurumların baş ezdikleri tüm terör örgütlülerine ve onları kullananlara selam veriyorlar.

Akkuyu güç nükleer kamu özel projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesini istemeyen batıya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi; Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak.

Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesine bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızdan vazgeçeceğiz diyerek Yunanistan'a selam veriyorlar.

Bir tek kazanımları ve hayalleri ile milletimizin kendisine selam vermemişler. Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladıkta bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken Merkez Bankası'nın Ziraat Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün ne iş yapıyordunuz. Herhalde bunlar uykudaydı.

Önümüzdeki 5 yılda %5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

"BAY BAY KEMAL"

Muhalefetin en üst düzeyin temsilcisi Kılıçdaroğlu'nun idrağını gösteren şu örnek bile karamizah içinde yaşadığımızın göstergesidir. Adaylığını zor yetiştirecek. Milletin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal

MENDERES'İN SLOGANINI ÇALARAK GENEL MERKEZLERİNE ASMIŞLAR:



Dün hayallerini ve hayatını çaldıkları merhum Menderes'in sloganını çalarak genel merkezlerine asmışlar. Allah'tan korkmadıklarını biliriz de milletten utanmadıkları da kesin. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu hasis siyasetine, bu utanmazlık siyasetine yeter diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.