İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi

"DÜNYADAKİ EN İYİ HAVALİMANI"

Say, paylaşımında, "Evet. Adı "İstanbul Atatürk Havalimanı" olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY'de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan.

Havaalanlarını karşılaştırırken, sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık,imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri bir de "büyük havaalanları" olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.