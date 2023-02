Hükümetin zaten yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar: 6’lı Masa’nın vaatleri kes, kopyala, yapıştır

DOKTOR

RANDEVUSU

ÜCRETSİZ KİTAP UYGULAMASI

SİYASETTE KADIN TEMSİLİ

EVLİLİK ÖNCESİ SAĞLIK TARAMASI

OKULLARA BÜTÇE

AŞI VE BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜN MERKEZİ

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

TOPRAKSIZ DİKEY TARIM

ENGELLİ İSTİHDAMI

YOKSULA ISINMA YARDIMI

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı Masa'nın açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı Masa'nın şimdiye kadar 11 kez toplanarak ortaya koyduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde millete yeni bir vaat getirilemedi. 9 ana başlık, 73 alt başlık ve 240 sayfadan oluşan vaat metni, geçtiğimiz 21 yıllık süreçte AK Parti hükümetleri tarafından zaten hayata geçirilmiş projeleri içeriyor. İşte 6'lı Masa'nın eğitim, sağlık, kadın ve sosyal yardım uygulamaları gibi alanlarda yeni gibi sunduğu vaatler ve mecut durumun karşılaştırılması:Muayene randevu sistemini etkin çalışır hale getireceğiz.MHRS'deki yoğunluk, randevu alıp gitmeyenlere 15 gün süreyle tekrar randevu alamama kuralı getirilerek çözüldü.Aile Sağlığı Merkezlerini kronik hastalık takibi, periyodik kontroller, kanser erken teşhis merkezleri gibi hizmetleri sunan bir yapıya kavuşturacağız.Sağlık Bakanlığı, Kanser Randevu Sistemi'ni ülke genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtı.Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz yemek vereceğizMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verileceğini açıkladı.Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğizMEB tüm öğrencilere toplamda 153 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttı.Kreşleri ülke çapında yaygınlaştıracağız.MEB, 3 bin anaokulu yapmak üzere yeni bir adım attı.EBA altyapısını geliştirerek işlevsel hale getireceğizEBA altyapısı geliştirildi. 15 milyonu aşkın öğrenci Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi ile okul derslerini zaman ve mekândan bağımsız olarak çalışabiliyor.Parlamento, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarında kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılımını destekleyecek, kadın temsilini artıracağız.Kadın temsili her alanda artıyor. En fazla kadın milletvekili AK Parti'de.Evlilik öncesi sağlık taramasını ücretsiz yapacak, genetik hastalıkları taramalara ekleyeceğiz.Tarama testleri zaten ücretsiz. Talasemi ve SMA hastalığı da zorunlu tarama testleri arasında ve ücretsiz.Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rahim ağzı kanserinden korumak için HPV aşısını geri ödeme sistemine dahil edeceğiz.HPV aşısı yakında ücretsiz olacak.Her okula bütçe vereceğiz.Bakanlık tarafından yeni eğitim yılı hazırlıkları için okullara toplam 3.1 milyar lira bütçe gönderildi.Tüm özel gereksinimli öğrencilerin durumlarına göre gerekli araç gereç, doküman ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağız.MEB, zihinsel yetersizliği, otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için Evde Eğitim Kiti (EVKİT) hazırladı.Yeni yurt binaları yaparak ve üniversite kampüsü etrafındaki binaları kiralama yöntemiyle yurt sorununu çözeceğiz"Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarının 180 bin olan yatak kapasitesi 850 bine çıktı.Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün "Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" olarak açılması çalışmalarını sonuçlandıracağız.Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşası devam ediyor, aşıların yüzde 86'sı burada üretilecek.Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı hazırlayacağız.Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 ilde açacağı yeni merkezlerle, kısaca Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Modeli"ni (BAHAR) hayata geçirecekGirişimcilikle ve istihdamla ilgili sağlayacağımız destekleri ve teşvikleri kadınların lehine olacak şekilde güçlendirerek kadın girişimciliğinin önünü açacağız.Kadın girişimcilerin önü AK Parti hükümeti döneminde açıldı. 21 yılda istihdamdaki kadın sayısı 6 milyondan 10.5 milyona çıkarıldı.Şehir tarımını ve topraksız dikey tarımı destekleyeceğiz.Şehir tarımı ve dikey tarım çalışmaları zaten sürüyor. Her şehrin kendi kaynaklarıyla kendi gıdasını üretmesi hedefiyle ortaya çıkarılan 'kent tarımı' yaygınlaştırılıyor. İstanbul'da dünyanın en derin ikinci kapalı dikey tarım uygulama merkezi açıldı.Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan mevcut kotaları dolduracağız.AK Parti hükümetlerinde engelli vatandaşın her alanda temsiline büyük özen gösterildi, kamu ve özel sektörde istihdam edildi. Kamu ve özel sektörde belli düzeydeki işyerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirilerek 2002'de 5 bin olan engelli istihdam rakamı 2022 Kasım'ında 65 binin üzerine çıkarıldı.Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle ihtiyaç sahibi ailelere ısınma yardımı yapıyor. Hem kömür hem de doğalgaz yardımı yapan hükümet, destekleriyle ihtiyaç sahibi evleri ısıtıyor.