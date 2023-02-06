Beyoğlu Belediyesi ekipleri Hatay’da yaraları sarmak üzere yola çıktı

23 kişilik arama kurtarma ekibi ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak birisi ambulans 7 adet araç da bölgeye ulaştırılmak üzere karayoluyla gönderildi. Ayrıca içerisinde gıda, hijyen malzemeleri, battaniye ve kışlık kıyafetlerin olduğu 2 tır da Hatay'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.