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Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:36

Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem: Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan veya hayatını kaybeden ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklunun bulunmadığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kahramanmaraş’ta 7,4’lük deprem: Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi

CTE, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerden yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı belirtilerek, "Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır" denildi.

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Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem: Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi
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