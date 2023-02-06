Kahramanmaraş’ta 7,4’lük deprem: Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi

CTE, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların durumlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerden yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı belirtilerek, "Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır" denildi.

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