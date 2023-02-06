SON DAKİKA | THY’den deprem açıklaması: Ek seferler hazırlıyoruz

"ÜCRETSİZ İPTAL HAKKI TANIYORUZ"

Depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan yapılan açılamada ek seferler için hazırlık yapıldığı bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." dedi.