Sultangazi Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım eli

Belediye; gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, uyku tulumu, çadır, bot, mont, temizlik malzemesi ve bebek bezi gibi onlarca kalemdeki yardım malzemesiyle afet bölgesine destek olmayı amaçlıyor. "Haydi Sultangazi, Gün Birlik Olma Günüdür!" diyerek herkesi yardım seferberliğine davet eden Sultangazi Belediyesi, vatandaşların Sultançiftliği Merkez Camii, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi ve muhtarlıklara ulaştırdığı ihtiyaç malzemelerini topluyor. Ayrıca vatandaşlar, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak yardım malzemelerini kendi adreslerinden belediye ekiplerine teslim edebiliyor.

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