Haberler Gündem Haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.2.2023 11:26 Son Güncelleme: 7.2.2023 11:51

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tespit edilirken 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Türkiye genelinde hissedilen depremde binin üzerine vatandaş hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yardım isteyenler için koordinasyon kurulu kurulduğunu duyurudu. Ayrıca, korku ve paniğe yok acıcı provokatif paylaşımlar yapanlar ile ilgili de tespit çalışmaları devam ediyor.

HAİNLER İŞ BAŞINDA

EGM, deprem sonrası sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisi tespit edilirken 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
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