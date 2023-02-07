Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ilçenin kapılarını depremzedelere açtı

AK Partili Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulundu. "Değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum" diyerek sözlerine başlayan başkan Sülük, "Ülkemiz büyük bir afet yaşıyor. Zor hava şartlarında ekipler seferber oldu. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ulaşmak üzere bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve devletin tüm kurumlarıyla beraber gece gündüz elimizden geleni yapıyoruz. Hamdolsun bütün köylerimize ulaştık. Orada zarar gören vatandaşlarımızı sağlam evlere yerleştirdik. Sağlam evleri olmayan aileleri de hayvanlarıyla birlikte Pütürge'ye taşıdık" dedi.

"24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Sülük, "Şu anda 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yarın bütün mahalle grup yollarımız açık olacak. Malatya Pütürge arası Kubbe Dağı da kapalıydı. Bugün öğlen itibariyle açıldı" dedi. Çağrıda bulunan Başkan Sülük, "Biz buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Malatya'da depremde etkilenen hemşerilerimizi Pütürge'de misafir etmeye hazırız. 1000 aileye kadar ağırlayabiliriz. Burada evleri sağlam olan vatandaşlarımızla istişare ettik. Her vatandaşımız bir aileyi misafir edecek. Aynı zamanda devletimizin bütün kurumları sosyal tesisler, yurtlar, okullar hasarsız bir şekilde vatandaşlarımızı misafir etmeye hazır" şeklinde konuştu.



"BİRBİRİMİZE SARILIP YARALARIMIZI SARACAĞIZ"



Pütürge Belediyesi olarak misafir depremzedelerin yiyecek ve içeceklerini karşılayacaklarını vurgulayan Başkan Sülük, "Hepimize büyük geçmiş olsun. Hep birlikte yaralarımızı saracağız inşallah. Ben buradan Malatya'da sıkıntı çeken, çadırda kalmak istemeyen ya da dışarıda kalan hemşerilerimizi Pütürge'ye davet ediyorum. Bizler sizleri burada başımızın üzerinde misafir etmeye hazırız. Allah bir daha böyle afatlar ülkemize yaşatmasın. Hepimiz üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Birbirimize sarılıp yaralarımızı beraber saracağız. Her türlü yardıma hazırız. Burada sizleri ağırlamaktan da şeref duyarız. Ne zaman isterseniz belediyeyi arayabilirsiniz. Direk çıkıp gelebilirsiniz" diye konuştu.