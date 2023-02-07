Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ilçenin kapılarını depremzedelere açtı | Video
Malatya’da AK Partili Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında herkesi duygulandıran bir çağrıda bulundu. Başkan Sülük, ilçesinin kapılarını depremzedelere açtıklarını, devlet kurumlarında da ilçede yaşayan vatandaşların sağlam olan evlerinde 1000 depremzedeyi ağırlayabileceklerini ifade etti. Başkan Sülük’ün bu çağrısı herkesin takdirini topladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:52
02:41
03:12
İskenderun Limanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video 07.02.2023 | 23:03
14:10
Bakan Akar ve Bakan Koca'dan ortak açıklama | Video 07.02.2023 | 22:38
03:12
00:58
Arama yapıp dalga geçmişlerdi… Bir kişi daha gözaltına alındı | Video 07.02.2023 | 22:20
01:21
Başkan Erdoğan'dan Milletvekili Taş'ın ailesine taziye | Video 07.02.2023 | 22:20
00:33
Bakırköy Adliyesi'nde silahlı çatışma | Video 07.02.2023 | 21:34
09:55
01:44
01:19
06:42
Depremzedeler AFAD çadırlarına yerleştirildi | Video 07.02.2023 | 20:34
00:06
01:24
Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi | Video 07.02.2023 | 20:10
05:44
01:31
Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü | Video 07.02.2023 | 19:57
03:25
DEPREM SON DAKİKA: Mucize kurtuluşlar Türkiye'yi ağlattı! | Video 07.02.2023 | 18:51
10:58
İskenderun Limanı’nda yangına müdahale | Video 07.02.2023 | 18:49
05:00
Mısır yardım uçağı Türkiye’de | Video 07.02.2023 | 18:48