Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ilçenin kapılarını depremzedelere açtı | Video

Malatya’da AK Partili Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında herkesi duygulandıran bir çağrıda bulundu. Başkan Sülük, ilçesinin kapılarını depremzedelere açtıklarını, devlet kurumlarında da ilçede yaşayan vatandaşların sağlam olan evlerinde 1000 depremzedeyi ağırlayabileceklerini ifade etti. Başkan Sülük’ün bu çağrısı herkesin takdirini topladı.