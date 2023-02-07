SON DAKİKA | THY duyurdu: Deprem bölgesinden dönüş seferleri ücretsiz olacak

Son dakika haberi: THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu. Gelişmeyi duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesine insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

13 ŞUBAT'A KADAR ÜCRETSİZ

AFAD ile koordine halinde olduklarını belirten Yahya Üstün, Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.