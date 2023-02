Biz milletimizin hizmetkârıyız ne gerekiyorsa yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası asrın felaketinin yaşandığı 10 ili yerinde incelemek için bölgeye gitti. İlk olarak Kahramanmaraş Onikişubat Stadyumu'nda kurulan çadırkentte incelemelerde bulunan Erdoğan kendisine "Siz kara gün dostusunuz, kara günde de geldiniz. İki dünya kardeşimsin, seni hep kendime benzetirim. Ne kadar musibet gelirse de sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz derim ki Allah'ım beni devletime yük eyleme. Ama yük olduk. Devlet de bizim babamız atamızdır. Babamıza atamıza sığındık" diyen bir depremzede kadına " Ne güzel bir annesin, ne güzel bir insansın. Allah senden razı olsun. Biz sizlerin hizmetkârınızız, ne gerekiyorsa onları yapacağız" karşılığını verdi.Bir depremzedenin 'Yılmayacağız Başkanım' demesi üzerine Erdoğan "Yılmak yok, yılmayacağız. En kısa zamanda da bu sıkıntıları inşallah aşacağız" dedi. "Şehidim var" diyen bir anneye sarılan Erdoğan "Acımız hep birlikte büyük, telafi edeceğiz. Rabbim sabrınızı artırsın. Kahramanmaraş yıkılmaz. Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ı yıkılmaz. Allah yardımcımız olsun. Allah sabırlar versin. Elden ne geliyorsa yapacağız. Süratle de bu işleri inşallah bitireceğiz. Büyük bir felaket. Bu felaketi de inşallah kısa sürede atlatacağız. Evlerinizi bir yandan yapacağız. Biraz zaman alacak ama halledeceğiz. Köydeki evinizi hemen hallederiz. Burası biraz gecikir. Burası şu anda 1 yıllık plan içinde inşallah. Bir taraftan enkazlar kalkacak. Bir taraftan da inşaatları yapacağız" diye konuştu.BaşkanErdoğan çadırkentte düzenlediği basın toplantısında da deprem sonrası atacakları 3 önemli adımı açıkladı.İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hâkimiyet tesis edildi, enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otel yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye 'evet' derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkânlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak.Başkan Erdoğan İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Adana'da Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, vatandaşlara "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir" dedi.Her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu işimizi çok daha kolaylaştırmış olacak. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında sıkıntılarımız oldu, yollarda sıkıntılarımız oldu ama bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var onları da peyderpey aşacağızBu günler birlik olma ve dayanışma zamanı. Bizler şu anda bütün imkânlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız, sıkıntılarını gidereceğiz.CumhurbaşkanıErdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından depremden en çok etkilenen Hatay'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlardan brifing aldıktan sonra Hatay'da önemli açıklamalar yaptı:Bu dönem birlik ve beraberlik dönemidir. Dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hâlâ basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Bunun yanında da üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum.Şu an itibarıyla Hatay'ımız da asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkânlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkânlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir.Milangaz ve Aygaz'dan sanayi tipi tüpler, büyük tüpler ve piknik tüpler illere gelmeye başladı. Bu tüplerin dağıtımını illerdeki koordinatörler yapacak. Böylece en azından çadırlardaki ısınma sıkıntısı da giderilmiş olacak.AFAD'dan yapılacak açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum ve basın mensubu arkadaşlarımın da bu provokasyonlara fırsat verenlere fırsat vermemesini istiyorum.