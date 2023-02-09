Yaşama tebessüm

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası devlet kurumları ve diğer yardım ekipleri çalışmalarını sürdürürken karanlık günlerde kalplere ışık olan tek şey canların kurtarılması oluyor. Dün depremin üzerinden günler sonra bile bölgeden mucize kurtuluş öyküleri gelmesi umutları yeşertti. Enkazdan çıkarılanlar ve onları kurtaran kahramanların yüzlerindeki gülümseme 85 milyonun yüreğini ısıttı.Hatay İskenderun'da yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından depremden 56 saat sonra sağ kurtarılan 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın kendisiyle konuşan ekiplere gülümsemesi depremin unutulmaz karelerinden biri olarak tarihe geçti.K.Maraş'ta 54 saat sonra enkazdan çıkarılan İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) ambulansa bindirilirken kendisini beton yığınlarının arasından çekip çıkaran kahramanların elini sıkarak gülümsedi.K.Maraş'ta Hatice Kübra (12) enkaz altından kendisini kurtaran ekiplerin sevincine gülümseyerek cevap verdi.Hatay'da enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı.Hatay'daenkaza dönen bir binada yapılan çalışmaların 40'ıncı saatinde 22 yaşındaki Ayla Sevinç, kendisine su ikram edilirken yaşadığı şoka rağmen büyük bir nezaketle görevlilere "Su alabilir miyim" diye sordu. Ayla'ya ekipler tarafından "Çok az içmen lazım" diyerek su kapağıyla su verildi. "Teşekkürler" diyen Sevinç'e, ekiplerin "Yeter mi? Yoruldun mu?" demesi üzerine, "Bir tane daha fena olmaz" cevabını veren genç kız ekipleri gülümsetti.Kahramanmaraş'ta enkaz altından 41 saat sonra kurtarılan Yağmur (5) ile 43 saat sonra kurtarılan Mikail Uğur (2) arama kurtarma görevlilerinin sevgilisi oldu. 'Çok üşüdüm. Kalçam ağrıyor' diyen Yağmur'a el uzatılırken minik Mikail, Bursa Gürsu belediyesinden bir görevlinin kucağında vişne suyu içti.Hatay'da çöken bir binanın enkazında sıkışan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed, yaşama tutundu. Minik Muhammed, arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu 44'üncü saatte enkazdan çıkarıldı. Ekipler kurtarma çalışması sırasında, sohbet ederek moral vermeye çalıştıkları Muhammed'e pet şişe kapağı ile su içirdi. Kurtarma ekibine su içtikten sonra gülerek karşılık veren Muhammed yürekleri ısttı.K.Maraş'tayıkılanHacı ÖmerApartmanı'nınenkazından 36 saat sonraçıkarılan üniversiteli BerivanDoğan (21) tedavisinin ardındanenkazın altındaki ağabeyi, yengesi ve 3yeğeninin de kurtarılması için İsrailli aramakurtarma ekiplerine rehberlik yaptı. Ekipler,buradaki çalışmaları Berivan Doğan'ınverdiği bilgilerle yürüttü. Berivan'ın betonyığınlarının arasından çıkarıldıktansonraki ilk sözünün'Yeğenlerimi n'olurkurtarın' olduğuöğrenildi.K.Maraş'ta yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında kalan Songül Karpuz (37), ikizleri Ecrin ve Zeynep (6) ile küçük kızı Azra Karpuz (2.5), 55 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin açtığı yaşam koridoruyla sağ olarak kurtarıldı. Anne ile büyük oğlunun kavuşma anı herkesi duygulandırdı.Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir binanın enkazından depremden 55 saat sonra köpek çıkarıldı. Sağlık ekiplerince serum bağlanan köpeğin üzeri battaniyeyle örtüldü. Diyarbakır'da çöken bir iş merkezinin enkazından kurtarılan kediye jandarma ekipleri şefkat gösterdi.Kahramanmaraş'ta13 yaşındaki Berat Sarı, Esençan Apartmanı enkazından 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla birlikte çıkarıldı. 3 saatlik çalışmayla kurtarılan Berat ambulansa bindirilirken elindeki kuşu teyzesine emanet etti. 1 saat sonra da Berat'ın annesi Ayşe Sarı kurtarıldı.ZONGULDAKLI maden işçilerinin Hatay'da yürüttükleri çalışmalarda enkaz altında buldukları küçük kızın "Ben birazcık uyuyup dinleneyim. Sonra beni kurtarın. Elim acıyor" demesi herkesi duygulandırdı.Merkez Antakya ilçesinin Ekinciler Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından depremden 30 saat sonra çıkarılan 4 aylık Azra bebek hiç yara almadı. Azra, hastanede sağlık çalışanıyla zafer pozu verdi.SABAH