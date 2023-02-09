Yaşama tebessüm

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası devlet kurumları ve diğer yardım ekipleri çalışmalarını sürdürürken karanlık günlerde kalplere ışık olan tek şey canların kurtarılması oluyor. Dün depremin üzerinden günler sonra bile bölgeden mucize kurtuluş öyküleri gelmesi umutları yeşertti. Enkazdan çıkarılanlar ve onları kurtaran kahramanların yüzlerindeki gülümseme 85 milyonun yüreğini ısıttı.
Hatay İskenderun'da yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından depremden 56 saat sonra sağ kurtarılan 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın kendisiyle konuşan ekiplere gülümsemesi depremin unutulmaz karelerinden biri olarak tarihe geçti.
K.Maraş'ta 54 saat sonra enkazdan çıkarılan İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) ambulansa bindirilirken kendisini beton yığınlarının arasından çekip çıkaran kahramanların elini sıkarak gülümsedi.
K.Maraş'ta Hatice Kübra (12) enkaz altından kendisini kurtaran ekiplerin sevincine gülümseyerek cevap verdi.
Hatay'da enkaz altında kalan 20 günlük Kerem Ağırtaş, 60 saat sonra kurtarıldı.
AYLA'NIN NEZAKETİ: SU ALABİLİR MİYİM?
Hatay'da
enkaza dönen bir binada yapılan çalışmaların 40'ıncı saatinde 22 yaşındaki Ayla Sevinç, kendisine su ikram edilirken yaşadığı şoka rağmen büyük bir nezaketle görevlilere "Su alabilir miyim" diye sordu. Ayla'ya ekipler tarafından "Çok az içmen lazım" diyerek su kapağıyla su verildi. "Teşekkürler" diyen Sevinç'e, ekiplerin "Yeter mi? Yoruldun mu?" demesi üzerine, "Bir tane daha fena olmaz" cevabını veren genç kız ekipleri gülümsetti.
MİKAİL'E VİŞNE SUYU
Kahramanmaraş'ta enkaz altından 41 saat sonra kurtarılan Yağmur (5) ile 43 saat sonra kurtarılan Mikail Uğur (2) arama kurtarma görevlilerinin sevgilisi oldu. 'Çok üşüdüm. Kalçam ağrıyor' diyen Yağmur'a el uzatılırken minik Mikail, Bursa Gürsu belediyesinden bir görevlinin kucağında vişne suyu içti.
MUHAMMED'E CAN SUYU
Hatay'da çöken bir binanın enkazında sıkışan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed, yaşama tutundu. Minik Muhammed, arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu 44'üncü saatte enkazdan çıkarıldı. Ekipler kurtarma çalışması sırasında, sohbet ederek moral vermeye çalıştıkları Muhammed'e pet şişe kapağı ile su içirdi. Kurtarma ekibine su içtikten sonra gülerek karşılık veren Muhammed yürekleri ısttı.
HELAL OLSUN BERİVAN
K.Maraş'ta
yıkılan
Hacı Ömer
Apartmanı'nın
enkazından 36 saat sonra
çıkarılan üniversiteli Berivan
Doğan (21) tedavisinin ardından
enkazın altındaki ağabeyi, yengesi ve 3
yeğeninin de kurtarılması için İsrailli arama
kurtarma ekiplerine rehberlik yaptı. Ekipler,
buradaki çalışmaları Berivan Doğan'ın
verdiği bilgilerle yürüttü. Berivan'ın beton
yığınlarının arasından çıkarıldıktan
sonraki ilk sözünün
'Yeğenlerimi n'olur
kurtarın' olduğu
öğrenildi.
JAK TİMİNİN AÇTIĞI YAŞAM KORİDORU KARPUZ AİLESİNİ KURTARDI
K.Maraş'ta yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında kalan Songül Karpuz (37), ikizleri Ecrin ve Zeynep (6) ile küçük kızı Azra Karpuz (2.5), 55 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin açtığı yaşam koridoruyla sağ olarak kurtarıldı. Anne ile büyük oğlunun kavuşma anı herkesi duygulandırdı.
CAN DOSTLARA ŞEFKAT
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir binanın enkazından depremden 55 saat sonra köpek çıkarıldı. Sağlık ekiplerince serum bağlanan köpeğin üzeri battaniyeyle örtüldü. Diyarbakır'da çöken bir iş merkezinin enkazından kurtarılan kediye jandarma ekipleri şefkat gösterdi.
BERAT, MUHABBET KUŞUNU HİÇ BIRAKMADI
Kahramanmaraş'ta
13 yaşındaki Berat Sarı, Esençan Apartmanı enkazından 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla birlikte çıkarıldı. 3 saatlik çalışmayla kurtarılan Berat ambulansa bindirilirken elindeki kuşu teyzesine emanet etti. 1 saat sonra da Berat'ın annesi Ayşe Sarı kurtarıldı.
BİRAZCIK DİNLENEYİM SONRA BENİ KURTARIN'
ZONGULDAKLI maden işçilerinin Hatay'da yürüttükleri çalışmalarda enkaz altında buldukları küçük kızın "Ben birazcık uyuyup dinleneyim. Sonra beni kurtarın. Elim acıyor" demesi herkesi duygulandırdı.
MAŞALLAH AZRA'YA HATAY'IN
Merkez Antakya ilçesinin Ekinciler Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından depremden 30 saat sonra çıkarılan 4 aylık Azra bebek hiç yara almadı. Azra, hastanede sağlık çalışanıyla zafer pozu verdi.
Mikail ZEYBEK-Hayrettin ŞAŞMAZ-Cevdet ÖZDEMİR-Saffet AZAK- Abbas ÇAKAR-Mustafa BAYRAK- Hüseyin KAÇAR-Mehmet BONCUK- Ali ALTUNTAŞ-Muhammed UZUN- Koray TAŞDEMİR- Fatma DAMLA KAYAYERLİ- Huzeyfe ATICI- Ziya RAMOĞLU-Murat KARAMAN-Tolga YANIK- Ceyhan TORLAK-Kazım BOLAT/
SABAH