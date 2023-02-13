Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD’da toplanıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem, merkez üssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı hasara neden oldu. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları 9. gününde hala devam ederken kurtarılan canlar herkese umut ışığı olmaya devam ediyor. Bölgede yağma olaylarının başlamasıyla OHAL ilan edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde incelediği deprem bölgesine Bakanlar da intikal etti. Bunun üzerine 6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelenmişti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısını AFAD merkez binasında yapacak. Kabine toplantısında asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin masaya yatırılacağı belirtildi