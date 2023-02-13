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Giriş Tarihi: 14.2.2023 00:52 Son Güncelleme: 14.2.2023 00:53

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD'da toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Şubat Salı günü AFAD merkez binasında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme ilişkin yürütülen çalışmalar olacak.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD’da toplanıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem, merkez üssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da yıkıcı hasara neden oldu. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları 9. gününde hala devam ederken kurtarılan canlar herkese umut ışığı olmaya devam ediyor. Bölgede yağma olaylarının başlamasıyla OHAL ilan edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde incelediği deprem bölgesine Bakanlar da intikal etti. Bunun üzerine 6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelenmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısını AFAD merkez binasında yapacak. Kabine toplantısında asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin masaya yatırılacağı belirtildi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD'da toplanıyor
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